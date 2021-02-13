تامر حسني يعتذر عن عدم طرح أغنيته بعيد الحب: «مش عايز اتسرع»

اعتذر الفنان تامر حسني عن عدم طرح أغنيته الجديدة المصورة، التي كان من المقرر أن تكون بعيد الحب، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب».

وكتب «تامر» عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «كان نفسي أنزل في يوم 14 فبراير بأغنية جديدة مصورة بس للأسف مخلصتش بالشكل اللي أنا منتظره واللي يليق بجمهور محترم زيكم».

وأضاف الفنان: «الأغنية محتاجة لسه شغل كتير فيه، وأنا لا يمكن أتسرع وأنزل بعمل لسه مش جاهز، بعتذر لكم جداً جداً جداً أنا آسف كان نفسي أشارككم في اللحظة دي بالعمل ده بس ملحوقة إن شاء الله، كل سنة وإنتم طيبين ويوم حب جميل عليكم».

آخر أعمال تامر حسني أغنية «ارفع إيدك»

وكان طرح الفنان تامر حسني فيديو كليب لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، أغنية «ارفع إيدك»، تميز بالتعاون مع مغني الراب القادم مروان موسى وهدى الشربيني التي قدمها في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد، حيث استضافت مصر النسخة السابعة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، خلال الفترة من 13 إلى 31 ينايرالماضي .

تامر حسني: تشرفت بغناء أغنية «ارفع إيدك» بكأس العالم لكرة اليد

وكان تامر حسني، قد أعرب في تصريحات سابقة، عن سعادته البالغة بتقديمه أغنية «ارفع إيدك»، حيث قال: «تشرفت باختياري لأكون الواجهة المصرية الفنية بتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد بعنوان (ارفع إيدك) وكأس العالم السنة في مصر».

وتابع: «تم تصوير الأغنية واختار أن يشاركه الغناء مطرب الراب الجميل مروان موسى وقدم لأول مرة صوت جديد مميز وهو هدى الشربيني لغناء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية الكليب من إخراج المخرج الرائع أشرف حمدي».