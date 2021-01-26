«خليك فولازي» لـ تامر حسني أفضل ألبوم عربي

وثقت صفحة «وورلد ميوزك أوورد» عددًا من الأرقام القياسية التي حققها النجم المصري تامر حسني، في ألبومه الأخير «خليك فولازي»، حيث نشرت الصفحة الرسمية للمسابقة العالمية، تصدر ألبوم النجم المصري تامر حسني الأخير «خليك فولازي» الألبومات الرائجة على منصة «ديزر»، كما ذكرت أن 11 أغنية من الألبوم حققت على موقع يوتيوب حوالي 175 مليون مشاهدة حتى الآن.

كما تصدرت عدد من أغاني الألبوم الأخير بالفعل تريند يوتيوب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في مصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وفلسطين وقطر وسوريا وتونس والإمارات واليمن.

وكان طرح الفنان تامر حسني فيديو كليب رائع لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، أغنية «عرفة عيداك»، تميز بالتعاون مع مغني الراب القادم مروان موسى وهدى الشربيني التي قدمها في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد، حيث استضافت مصر النسخة السابعة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل.

وكان تامر حسني، قد أعرب في تصريحات سابقة، عن سعادته البالغة بتقديمه أغنية «ارفع إيدك»، حيث قال: «تشرفت باختياري لأكون الواجهة المصرية الفنية بتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد بعنوان (ارفع إيدك) وكأس العالم السنه دي بتستضيفه مصر خلال أيام و ايضاً سأتشرف بتقديم حفل الإفتتاح بالصاله المغطاة باستاد القاهرة».

وتابع: «تم تصوير الأغنية واخترت يشاركني الغناء مطرب الراب الجميل مروان موسى وسأقدم لأول مرة صوت جديد مميز هدى الشربيني لغناء الجزء الخاص باللغه الإنجليزية الكليب من اخراج المخرج الرائع أشرف حمدي و بشكر كل القائمين على العمل».

وتعيد هذه الأغنية التعاون الناجح بين منة القيعي وتامر حسني بعد كتابتها أغنية مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الأخيرة في ديسمبر الماضي.