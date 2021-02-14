حظك اليوم الأحد 14-2-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب أنّه شخصية وقورة بطبعه ويبعث على الفرح، فهو يفضل العزلة في حياته اليومية لكنه يراقب ما يحيط به من أحداث دون ضجة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تؤدي واجباتك بمثالية، وتجتهد في الحفاظ على لياقتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل الحب يتيح أمامك الفرصة لوضع حجر الأساس لعلاقات تهمك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.