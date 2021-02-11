حظك اليوم الخميس 11-2-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

من الصعب أن يثق مولود برج العقرب في أي شخص يتعامل معه، إذ يعرف بأنّه شخص عنيف بطبعه، ويغار كثيرًا على من يحب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر الجديد في وضع معاكس وعليك أن تعتمد على روح التعاون وأن تتصرف بهدوء والعمل بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان ويدفعانك لمراجعة الماضي وقد تنفعك خبرات سابقة في مسيرتك القادمة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الممثلة الأمريكية إيما ستون، ويوافق تاريخ ميلادها 6 نوفمبر.