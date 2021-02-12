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حظك اليوم الجمعة 12-2-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الجمعة 12 فبراير 2021
برج العقرب

برج العقرب

مولود برج العقرب شخص موزون وهاديء، وهو شخص طموح يسعى لتحقيق أهدافه بقوة، وتقدم «الوطن» استمرارا لخدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تستعيد هدوءك النفسي وتستمتع بوقتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط والتشوش.. القمر بمنزل الحب يملأ قلبك بالمشاعر الدافئة ويدفعك لإظهار حبك نحو من تحب.

مشاهير برج العقرب

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي.

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