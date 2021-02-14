حظك اليوم الأحد 14-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يعرف بنشاط عقله وجسده، إذ يُحب تعلم المواضيع الجديدة حتى إن كانت بعيدة عن اهتماماته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسًا، حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر اليوم يتطلب منك استعدادا للتعامل بمرونة مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.