حظك اليوم السبت 13-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

من صفات مواليد برج القوس الكرم، الانطلاق، الحماس، والحيوية، بالإضافة إلى أنهم يعشقون الحرية والسفر حول العالم والتعرف على الثقافات الأخرى، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تعتمد على نفسك ولا تنتظر كثيرا ممن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وتطالبك الأفلاك بالصبر ليومين حتى تتحسن الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية مايلي سايرس، ويوافق تاريخ ميلادها 23 نوفمبر.