حظك اليوم الجمعة 12-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مواليد برج القوس يتميزون بالكرم والانطلاق والحماس والحيوية، كما يعشقون الحريّة والسّفر حول العالم، وتقدم «الوطن» استمرارا لخدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تميل اليوم للعصبية وللنزاع مع البعض وعليك أن تهدأ كي تعيد الألفة لعلاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر معاكس.. تجنب المشادات العنيفة خاصة مع الأهل والأحباب.

مشاهير برج القوس

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.