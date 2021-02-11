حظك اليوم الخميس 11-2-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يتصف مولود برج القوس بالحيوية والنشاط، كما أنه يحب الاكتشاف، لذلك هو كثير الأسئلة، ولا يمكن إحباطه بسهولة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوقت مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها أهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر الجديد بمنزل العلاقات قد يساعدك اليوم على إصلاح علاقة عاطفية أو اجتماعية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.