شروط الحصول على قرض السيارة بإثبات دخل أو صورة بطاقة من «الأهلي اليوناني»

دائمًا ما يحلم المواطنين بامتلاك سيارة خاصة بهم، لتجنب الازدحام أثناء استقلال المواصلات العامة، ولمساعدتهم على قضاء المشاوير اليومية، سواء كانت شخصية أو عملية أو أسرية، إلا أنّ ثمن السيارة أحيانًا ما يقف عائقًا أمام الراغب في شرائها خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة، لذا يلجأ البعض إلى الاقتراض لشراء سيارة سواء جديدة أو مستعملة، وتطلب البنوك في هذا الصدد، عددًا من الضمانات للموافقة على الاقتراض.

لذا تقدم «الوطن» تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي اليوناني للمصريين، سواء بإثبات الدخل أو بالبطاقة الشخصية فقط على النحو التالي:

قرض السيارة بصورة البطاقة

- الحد الأدنى للدفعة المقدمة 50% من ثمن السيارة.

- مدة السداد تصل إلى 60 شهرًا.

- الحد الأدنى لمبلغ القرض هو 15 ألف جنيه.

- قيمة التمويل تصل إلى 500 ألف جنيه.

شروط الحصول على التمويل

- يمنح التمويل للمصريين والأجانب المقيمين.

- الحد الأدنى لعمر المتقدم 21 عامًا.

المستندات المطلوبة

1. صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي «صورة واضحة وسارية من جواز السفر للأجانب».

2. إيصال خدمات «كهرباء /غاز/تليفون» حديث لعنوان الإقامة الحالي.

3. عرض أسعار للسيارة المراد شراؤها.

4. استمارة طلب شراء كاملة بالبيانات المطلوبة.

5. استمارة تأمين على الحياة.

خطوات الحصول على القرض

بمجرد تسليم المستندات المطلوبة إلى البنك، سيتصل بك خلال 24 ساعة في حال حصولك على الموافقة لشراء السيارة، وبعد مكالمة البنك لك ستزور فرع البنك، لتوقيع العقود والشيكات وإيداع الدفعة المقدمة.

ويمتلك البنك شبكة متنوعة من أفضل معارض السيارات في السوق المصرية، للحصول على السيارة من هذه المعارض

وللحصول على السيارة المراد شراؤها اتباع الآتي

- إيداع الدفعة المقدمة في الحساب.

- توقيع العقود والشيكات.

- سيقوم البنك بإصدار خطاب تسليم السيارة لك للتوجه إلى معرض السيارات لاستلام السيارة.

- يسلم معرض السيارات السيارة لك وترخيصها مع وضع حظر البيع لصالح البنك.

- إصدار وثيقة تأمين شاملة لصالح البنك.

- التأشير بحظر البيع لصالح البنك على خطاب المرور.

قرض السيارة بإثبات الدخل

مميزات التمويل- الحصول على الموافقة خلال 72 ساعة.

- الحصول على القرض دون ضامن أو توكيل.

- الحد الأدنى للمقدم 20% من قيمة شراء السيارة.

- تمويل يصل إلى 80% من قيمة السيارة.

- مدة السداد تصل إلى 60 شهرًا.

- التأمين على السيارات يغطي 100% من قيمة السيارة.

- قيمة التمويل تصل إلى 250 ألف جنيه مصري.

- يمكنك الحصول على تمويل لشراء سيارة أخرى بعد سداد 12 قسطًا من أقساط التمويل الأول.

شروط الحصول على التمويل

- يمنح التمويل للمصريين وللأجانب المقيمين.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في وقت تقديم طلب الحصول على التمويل، وبالنسبة لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة، يكون عمر المتقدم أقل من 60 عامًا عند نهاية فترة سداد التمويل.

- يشترط أن يكون الحد الأدنى الصافي للدخل الشهري: 1600 جنيه بالنسبة للموظفين، و3500 جنيه بالنسبة لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة.

المستندات المطلوبة

1. للموظفين:

- للمصريين: صورة من بطاقة الرقم القومي.

- للأجانب المقيمين: صورة من جواز السفر ساري الصلاحية.

- إيصال كهرباء/ تليفون/ غاز حديث بمحل الإقامة.

- شهادة راتب معتمدة/ مفردات مرتب لآخر 3 أشهر/ كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.

- عرض أسعار للسيارة المراد شراؤها.

2. لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة:

- للمصريين: صورة من بطاقة الرقم القومي.

- للأجانب المقيمين: صورة من جواز السفر ساري الصلاحية.

- إيصال كهرباء/ تليفون/ غاز حديث بمحل الإقامة.

- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

- صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية أو ما يعادلهما.

- عرض أسعار للسيارة المراد شراؤها.