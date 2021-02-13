الديهي: أيمن نور عنده إسهال مبادرات لتلقي تمويل وحسن نافعة عار على مصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الهارب أيمن نور، منذ خروجه من مصر يعاني من إسهال مزمن من المبادرات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فذكر أن أيمن نور، أطلق العديد من المبادرات، آخرها الإعلان عن اتحاد القوى الوطنية المصرية، وعيّن نفسه رئيسًا له، معقبًا بشكل ساخر: «عامل زي اللي يعمل جمعية عشان يقبضها الأول وبس».

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»: «أيمن نور كل عام يخرج بكيان وهمي للحصول على تمويلات، فهو مرتزق، وجيناته فاسدة ومقزز وليس لديه مبدأ، فهو شخص منفتح على كل من يدفع له، وسلوكه معيب وطنيًا، و يحاول أن يقول للرئيس الأمريكي جو بايدن أنا موجود»

واستنكر الإعلامي، تصريح أيمن نور، ضمن وثيقة العشرين، بأن جماعة الإخوان الإرهابية ركن من أركان الجماعة الوطنية لا نستطيع تجاهلها، وليس هناك غلبة لتيار داخل الاتحاد الجديد، قائلًا: «الإخوان بقوا فصيل وطني؟ أنت كاذب، فالإخوان أنفسهم ينزعون رداء الوطنية عنهم، واللي بيتغطى بالإخوان عريان».

نشأت الديهي: الإخوان ليسوا فصيلا وطنيا.. وحسن نافعة عار على مصر

من ناحية أخرى، ذكر الإعلامي، أن الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية رد على مناشدته له بالنزول لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية، بتغريدة قال خلالها: «لا أعرف لماذا يشهر الإعلام المصري سكاكينه، أقصد ألسنته الحداد، في وجه كل من يتحدث عن الحاجة إلى حوار بين الدولة والمجتمع، فقد رد عليّ أحدهم متسائلا هل تريد لخيرت الشاطر أن يأتي وزيرا للداخلية ولمحمد البلتاجي أن يأتي رئيسا للمخابرات؟ ما علاقة هذا بذاك؟ أليس هذا الإعلام عار على مصر؟».

وتابع: «حسن نافعة يطالب بحرية الرأي والرأي الآخر ويغضب من حديثي له عن رفض المصالحة مع الإخوان، الدولة والمجتمع شيء واحد، ومحاولة الفصل الخبيث بين الدولة والمجتمع مثلما كانت هناك محاولات للفصل بين الجيش والمجلس العسكري، لعبة قديمة، أنت عار على مصر، وتحتاج إلى طبيب نفسي، وطريقتك في التفكير تسم البدن».