نشأت الديهي: توافق الفصائل الفلسطينية نجاح جديد لمصر دون ضجيج

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية ممثلة في جهاز المخابرات المصرية، نجحت بشكل بارع في رعاية المفاوضات الفلسطينية أمس، حيث انتهى اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، لأول مرة منذ سنوات، برعاية المخابرات العامة المصرية، وجرى الاتفاق والتوافق وإذابة الجليد بينهم، واتفقوا على إجراء الانتخابات في مايو، وهذا نجاح صامت لمصر أيضًا دون ضجيج.

مصر تحافظ على أمنها القومي المرتبط بجيرانها

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»: «نحن نساعد وندعم ونخشى على الأمن القومي لمصر المرتبط للجيران، وفي نفس التوقيت تجري مساندة ومساعدة الجانب الجنوبي، وقام رئيس المخابرات المصرية بأكثر من زيارة للسودان لدعمها ومساندتها».

مصر تحاول إعادة العواصم العربية لمجدها من جديد

وأوضح الإعلامي، أن مصر تقوم بدور مفصلي نتيجة تراكم خبرات تاريخية لديها، فمصر تستدعي من تاريخها ما يساند الأشقاء لعودة اللُحمة العربية، وتداوي جراح العرب والعروبة، وتقوم بعملية «طبطبة» على العالم العربي، لإغلاق ثغرات الأمن القومي العربي الذي انتهكت حرماته خلال السنوات الماضية في ظروف صعبة للغاية، وتحاول أن تعيد للعواصم العربية مجدها من جديد.

الرئيس يطرق أبواب العمل العربي المشترك والقومية والوحدة العربية بقوة

وشدد «الديهي»، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم، وزير خارجية العراق، وأجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي، ورئيس الحكومة الليبية الجديدة، مؤكدًا أن الرئيس، يطرق أبواب العمل العربي المشترك، والقومية العربية، والوحدة العربية بقوة.

كما أوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن الدولة المصرية ممثلة في جهاز المخابرات المصرية نجحت بشكل بارع في إدارة المفاوضات الليبية بالغردقة، بشكل رائع.