فرنسا تدعو إلى إنهاء وجود «الأجانب والمرتزقة» في ليبيا

دعا وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، إلى ضرورة رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مشيراً إلى دعم بلاده الجهود الدولية لإنهاء الأزمة السياسية وإنهاء التدخل الأجنبى فى هذا البلد. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، مساء أمس الأول، إن «لودريان» تباحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، بشأن سبل دعم الانتقال السياسى.

وأضاف البيان أن الوزير الفرنسى أكد على أهمية الانتقال الحقيقى إلى الانتخابات المقرر إجراؤها فى نهاية العام. وشدد على «أهمية الإسراع بتشكيل حكومة شاملة وتمثيلية وتنصيبها، وضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار فى 23 أكتوبر 2020، بما فى ذلك رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة». وأبلغ «لودريان» المبعوث الدولى دعم فرنسا لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة السياسية فى ليبيا ووضع حد للتدخل الأجنبى.

يأتى ذلك بينما تماطل تركيا فى سحب قواتها والميليشيات المرتزقة التابعة لها من ليبيا. وأعلنت الرئاسة التركية أن قواتها ستبقى فى ليبيا ما دام الاتفاق العسكرى الثنائى «نافذاً» بين الجانبين، وذلك رغم تشكيل حكومة ليبية جديدة. وأكدت الرئاسة، فى بيان لها، أن هذه القوات ستظل موجودة ما دامت الحكومة الليبية تطلب هذا الأمر. ويأتى البيان التركى رغم الدعوات الدولية بإخراج المرتزقة من ليبيا، خاصة بعد انتخاب أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة، والشخصيات التى تم اختيارها للمرحلة الانتقالية، وسط ترحيب دولى واسع.