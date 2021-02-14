«مساء DMC» يخصص فقرة عن الشاب العائد لأسرته بعد 21 عاما من الغياب

قالت منى عبدالغني، والده الشاب العائد لأسرته بعد 21 عاما الحقيقية، إنها تعمل كبائعة للخضار، وفي إحدى الأيام تركت ابنها الصغير مع جدته وأخوته، ولكن وبعدما ذهب أخوته إلى مدارسهم صبيحه ذلك اليوم لم يظهر الطفل ذا الثلاث سنوات طيلة 21 عاما: «والده قال ده عند ربنا، بس أنا مبنساش و21 سنة مبنساش، كنت بقوم وأنام بيه وأقول يارب هو في حمايتك أنت».

عملنا تحليل DNA علشان يثبت أنه ابني

وكشفت منى عبدالغني، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، قصة عودة ابنها بعدما قابلت عمه الشاب، سيدة في القطار وأخبرتها بعلمها بوجود شاب لدى إحدى الأسر التي تربيه وترعاه طيله 21 عاما: «أول ما شوفت الولد أنا قلبي حس أنه ابني، وعملنا تحليل DNA علشان يثبت أنه ابني في المرة الثانية طلع ابني».

القصة بتاعتي غريبة ومعتقدش أنها حصلت قبل كده

من جانبه، قال أيمن جمعة، الشاب العائد بعد 21 عاما من الغياب، إنه قد أنهى الإجراءات كافة المتعلقة بعودته إلى بيته مرة أخرى في مدينة العياط: «القصة بتاعتي غريبة ومعتقدش أنها حصلت قبل كده».

فيما قالت الحاجة كريمة حسن، الأم التي تبنت الشاب طيلة 21 عاما، إنها عثرت على الطفل في إحدى أيام شهر رمضان، ولم يتعرف عليه أحد ونشروا منشورات تخصه ولم يتعرف أحد أيضا عليه، حتى حررت محضرا في مركز الشرطة، وحينها طالب الضباط من الأسرة تربية الطفل، لحين سؤال أهله عليه.

وأشارت إلى أنه ومع مرور السنوات ونمو الطفل سأل كثيرا على أهله وطلب العودة إليهم حتى وجدوه: «أنا فرحانه أنه راح لأهله، بس زعلانه أنه هيفارقنا، ووصيته بأمه وأبوه وأهله، والواد كان معانا كويس جدا ولم ينحرف، ربنا يصلح حالك ويعوضك خير على اللي أنت فيه».