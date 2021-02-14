محمد ثروت عن «يا مستعجل فراقي»: توقيتها في عيد الحب مفرقش معايا

أكد الفنان والمطرب محمد ثروت أنه لم يغب عن الساحة الفنية بعد عودته بأغنية «يا مستعجل فراقي».

وأضاف في لقاء له عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، اليوم السبت: «ماسبتش عمري الفن ولا الساحة الغنائية، لما بيكون في فرصة بنشتغل وعملت قبلها مناجاة 1 ومناجاة 2 وأقمت حفلات الليلة المحمدية والنصف من شعبان ومستمر فيها لكن جاء ابني أحمد ومجموعه من أصدقائه مثل الدكتور سمير صبري وقالوا لازم محمد ثروت يغني عاطفي».

وتابع: «قالوا لازم ننقي حاجات واتكلمنا مع رحيم وناس تانية وعملنا تقريبًا 7 ألحان واخترنا هذا التوقيت لطرح أغنية يا مستعجل فراقي وفيه ناس قالت الأغنية عن الفراق مع عيد الحب؟ قلتلهم أنا مش عارف أنا حاسس إنها أغنية تناسب الشتاء وتناسب تداعيات كورونا والحمد لله نجحت».

وقال ثروت إن أغنيته الجديدة دفعت أجيالا صغيرة في السن لاستماعه لأول مرة، متابعًا: «ابني أحمد لما دخل على اليوتيوب قلي كده شفنا أعمار 16 سنة و18 سنة وهي أعطتنا علامة لأشياء مختلفة وخلتني أطمن أوي وحسيت إن ليا ناس تنصرني كفاية إن الناس حستني وحاسة شغلي وده يدفعني أعمل كتير وكتير لأن الناس تستحق أن أساعدها بهذه النوعية من الفن».

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».