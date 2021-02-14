الحكومة عن عدم تحديد موعد لتطعيم المسنين ضد كورونا: فيه تأثير محتمل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لم يتم الإعلان عن جدول زمني لتطعيم الفئات أصحاب الأمراض المزمنة ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث «من خبراتنا فيه تأثير وارد حدوثه في أي لحظة في الجرعات المتفق عليها، وده حصل في بعض دول الاتحاد الأوروبي، عشان كده لما يكتمل وصولهم سنعلن عن الخريطة الزمنية».

وأوضح «سعد» أن اتخاذ قرار مثل استكمال العملية التعليمية بالمدارس لا يتم النظر فيه للجانب التعليمي فقط رغم أنه جانب مهم، خاصة أن الطلاب لا يتلقون التعليم الكافي من خلال التعليم عن بعد، وأن التعليم الصحيح والسليم من خلال المدارس، لكن في نفس الوقت يتم اتخاذ على أساس الوضع الطبي.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة «DMC»، أنه حال كان الوضع الطبي حاليا مختلفا عما هو عليه ربما كان سيتم اتخاذ إجراءات أخرى، لكن ما شجع الحكومة على اتخاذ قرار استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات هو استقرار الوضع الوبائي في مصر.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الوضع الوبائي في مصر قد يستمر في التحسن لو استمر المواطنون في الالتزام بالإجراءات الوقائية، فضلًا عن تطعيم ملايين الأشخاص باللقاحات التي ستصل مصر، موضحًا أن هناك أولويات وفئات مستهدفة من التطعيم، فهم الأطباء كمرتبة أولى ثم أصحاب الأمراض المزمنة ثم كبار السن.

وعن الجدول الزمني رد سعد: «عشان نضعه بشكل دقيق يجب أن يكون في إيدينا بالفعل الجرعات، إحنا هيجلنا الشهر ده من 5 لـ 8 مليون جرعة من التحالف الدولي للقاحات، لما يستكمل وصولهم هيكون فيه جدول والناس هتلمس التطعيمات دي على أرض الواقع».

وتابع: «من خبراتنا فيه تأثير وارد حدوثه في أي لحظة في الجرعات المتفق عليها، وده حصل في بعض دول الاتحاد الأوروبي، عشان كده لما يكتمل وصولهم سنعلن عن هذا الجدول والخريطة الزمنية، وهنبدأ فتح باب التسجيل اللي وزارة الصحة أنشأته لتسجيل أصحاب الأمراض المزمنة، الأمر كله يتعلق أو مُعلق على وصول الجرعات اللي وعدنا بيها التحالف الدولي في النصف الثاني من فبراير».