مدير صندوق النقد: الاعتراف بأزمة كورونا أهم ما ساعدنا به العالم

أجابت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي على سؤال الاعلامية لميس الحديدي، حول توقعها لأزمة كورونا، إبان توليها منصبها قبل عامين، قائلة: إنها لم تكن تتوقع عندما تولت المنصب أنه سيواجه هذه الأزمة الضخمة، لكنها كانت تتوقع حدوث أزمة، ليس بهذه السرعة، ولا بمثل تأثير جائحة فيروس كورونا.

ونوهت «جورجييفا» في لقاء عبر تطبيق «زووم»، خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، إلى أن أزمة كورونا دفعت صندوق النقد بأن يلقى بكتاب التعليمات جانبا، ويتخذ اجراءات عاجلة لمساعدة الدول الأعضاء: «لم أخذل فريقي في العمل بالفزع لدقيقة واحدة عند اندلاع أزمه كورونا، وهناك ليالٍ لم أنم فيها من شدة القلق من أن ما يحدث سيكون شديد التأثير والألم».

وتابعت مدير عام الصندوق: «الجانب الجيد من الأزمة أننا قمنا بأشياء لم نكن تفعل من قبل»، مشددة على أن الاعتراف بالأزمة ومواجهتها بشكل مختلف كان أهم ما ساعد به الصندوق العالم: «بوصفى مدير صندوق النقد الدولي خرجت وقلت للحكومات حول العالم أن تنفق، ولكن ليحتفظوا بالفواتير للمساءلة أمام شعوبهم؛ إذ أنه عندما يكون الاقتصاد في حالة جمود على الحكومات الإنفاق للحفاظ على دعم المواطنين والأعمال».

وحول ما تعلمته في منصبها من أزمة الجائحة من دروس مستفادة، أوضحت كريستالينا جورجييفا أن «الدرس الأهم الذي تعلمته خلال الأزمة هو أننا في عالم سريع التغير، وضعيف أمام الصدمات، والآخر أن علينا توجيه السياسات الاقتصادية نحو بناء قوة التحمل فى مواجهة الصدمات المقبلة؛ إذ أن التركيز على قوة تحمل الأنظمة المصرفية بعد الأزمة المالية العالمية آتى بثماره في جائحة كورونا، بالاضافة إلى الدرس الأهم بالنسبة لي هو توقع الأزمة والتحرك مبكرا، واستهداف الشرائح الأكثر تأثرا».