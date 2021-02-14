مصدر: عداد المياه الذكي يعطي إنذارا عندما يوشك الكارت على النفاذ

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، إنه في حال فقدان كارت العداد مسبق الدفع يجب على العميل سرعة التوجه لمركز الشحن التابع له لاستخراج بدل فاقد، مؤكدا أنه لا يسلم إلا لصاحب الاشتراك شخصيا أو وكيل عنه.

وضع الكارت في مكان بعيد عن الأتربة

وأشار المصدر لـ «الوطن» إلى أنه يجب وضع كارت العداد والعداد نفسه في مكان بعيد عن الأتربة وعوامل الحرارة والمجال المغناطيسي، لافتا إلى أنه عند شحنه يجب على العميل التأكد من طباعة إيصال الشحن، موضح به قيمة الشحن، واستلامه قبل مغادرة مركز الشحن.

وأكد المصدر، أن العداد مخصص لشقة واحدة، وسيتم المحاسبة على شرائح عالية، ودفع غرامية مخالفة شروط التعاقد وفصل المياه عن الوحدات المخالفة، في حالة توصيل أكثر من شقة على عداد واحد.

يمكن المستهلك من معرفه الرصيد المتبقي

ونوه المصدر إلى أن عداد المياه الذكي أو مسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين من استخدامه، لافتا إلى أنه يعطي إنذارا عندما يتبقى في رصيد الكارت ما يكفي سحب 3 أو 4 أمتار من المياه، حتى يعرف المستخدم الرصيد المتبقي، وينتبه لشحن العداد.

وأوضح المصدر، أن العداد به نظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات، كما أنه لا يتم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية لإعطاء فرصة للمواطنين شحن الكارت في ثاني يوم عمل مباشرة؛ لأن إدارة الشحن يمكنها تحديث بيانات العدادات، وإخطاره بمواعيد الإجارات والأعياد.

وضع الكارت مرة أخرى لإعادة الخدمة

ولفت المصدر إلى أنه في حال مغادرة المنزل لأي ظرف يمكن إزالة الكارت الخاص بالعداد لوقف الخدمة، لضمان عدم وجود أي تسريب يمكن أن يحدث في المنزل، منوها إلى أنه عند العودة يمكن وضعه مرة أخرى، لتعود الخدمة تلقائيا.

والعداد مسبق الدفع يقضي تماما على مشكلات وأخطاء الفواتير، كما يحدث في استخدام العدادات القديمة.