«تطوير القاهرة»: فكرة نقل المدابغ من مجرى العيون طرحت منذ عام 1983

قال المهندس محمد الخطيب، استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن تطوير المنطقة بالقاهرة يتكون من عدة مراحل، منها تطوير منطقة سور مجرى العيون؛ إذ جاري العمل على إنشاء 60 عمارة سكنية، ومركز يحتوي على مجموعة من الأنشطة المختلطة، حيث يوجد بها أنشطة سياحية وحرفية ومطاعم، ومسرح مكشوف ومجموعة سينمات، ومعرض للفنون التشكيلية.

وأضاف «الخطيب» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن اقتراح نقل المدابغ من المنطقة كان قديما؛ إذ طرح في عام 1983، واتخذت حينها قرارات بنقل الأنشطة من داخل القاهرة، والتي تسبب عبء وتلوث، لخارجها، بصحبة سكانها والعاملين بها، وما نفذ فقط نقل سوق العبور لمدينة العبور.

وأكد المهندس محمد الخطيب، أنه كان من المفترض نقل المدابغ بعد ذلك، ولكن لم تكن هناك إرادة سياسيها حينها، ولا القدرة المالية للدولة في نقلهم، وحاليا الدولة تصدت لهذا الموضوع؛ إذ وزعت استمارات للسكان والمستفيدين، وجرى تخييرهم بإعطائهم بديل في الروبيكي أو مقابل نقدي، ومن جرى نقلهم للروبيكي حدثت لهم نقلة كبيرة، حيث ساعد ذلك لتطوير المدابغ وصناعة الجلود وتسويقها، كما يوجد هناك مركز لتطوير الصناعة.

ولفت «الخطيب» إلى أن مشروع التطوير سيستغرق عام ونصف، وأخليت المنطقة بالفعل، وكان يوجد عدد محدود من المنازل الباقية في شارع حسن الأنور، لكن أصبحت خالية منذ 6 أشهر، وبدء التنفيذ بعدها، منوها إلى أن بها 3 مناطق أثرية محددة، وهي السور، وبيت طولوني، وحمام فاطمي، وتم الحفاظ عليهم وسيكونوا منطقة للزيارة داخل الموقع وتوظيفهم، مؤكدا أن قيمة السور ظلت لفترة طويلة مُهدرة.