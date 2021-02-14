أصالة: بحب شيرين وسميرة سعيد.. ومليش خلق للف ورق العنب

كشفت النجمة أصالة عن أحب المطربات لها؛ إذ قالت: «أحب شيرين عبدالوهاب، وأسماء لمنور، وسميرة، سعيد وعبير نعمة، وغيرهن من المطربات، بالإضافة إلى صديقتى المقربة إليسا، وأعشق الفنانة الراحلة وردة، كانت إنسانة بمعنى الكلمة، واستطاعت أن تحافظ على روحها من الغبرة؛ لأنها كانت صادقة».

وأضافت أصالة خلال لقاءها ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أنها لا تحب السهر خارج المنزل، فدائما تسهر مع أولادها داخله، وقد اتخذت قرارا مؤخرا بأنها لن تجامل أحدا في السهر؛ لأن طلعتها خارج المنزل لها تفاصيل كثيرة، لذلك لابد أن يكون الشخص غاليا عندها، ولا يكون هناك أشخاص حاقدين في أثناء السهرة.

وتابعت ألصالة: «أحب المطبخ جدا وأحب أطبخ، ولكن مليش خلق للف ورق العنب لذا كانت والدتي هي التي تقوم بتلك المهمة، فأنا أحب الطبخ بإيقاع، ومن أغرب الأشياء التي قمت بها فى المطبخ هو تقشيرى للعنب السوري كما أحب ترتيب الأشياء والديكورات، فمؤخرا خصصت منضدة للشمع فأنا من عشاق الشمع ولدى عدد كبير جدا منه، فدائما أجلس مع أولادي على نور الشموع فالشمع من رفاهيتي الخاصة».

وعن شعورها بعد انفصالها الأول، قالت: «شعرت بعد انفصالها بألم لايروح، بغصة، وكنت بحاجة لكل أنواع الفضفضة دكاترة، أصحاب، لايف كوتش، أولادي، وأخي أنس الذي ساعدني ودعمني وحسيت فيه إنه نضج بالأيام ووقف إلى جواري».

وكانت أصالة انفصلت عن زوجها المخرج طارق العريان مع بداية عام 2020، بعد زواج دام نحو 13 عاما وأنجبت خلالهم آدم وعلي، ولمحت إلى أن الانفصال بسبب خيانته لها.