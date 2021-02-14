أصالة: الناس ظهرت على حقيقتها في 2020.. ومبسوطة بأخطائي

قالت المطربة أصالة نصري، إن سنة 2020 «أدبت الناس»، ووضعت الأشياء في نصابها الصحيح؛ لأنها رجعت إيقاع الحياة بشكل صحي وطبيعي، وهو الجلوس في البيت مع العائلة والتفكير بهدوء، كما أظهرت حقيقة الناس، وبالرغم أنه مازال البعض مصطنع جدا، لكن التصنع قلت قيمته، موضحة: «قيمة الست الذكية أو الخلوقة أو الفهيمة بتخيلي أصبحت أعلى، أنا بالنسبة لي كل شيء سار بـ 2020 رائع، وحتى الأشياء اللي ضايقتني لمصلحتي وأفادتني وداوتني، وخلتني أكون على طبيعتي أكتر وأحبها».

كان عندي تشتت و2020 ظبطت حالي مع حالي

وأضافت أصالة خلال استضافتها ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «on»، ويقدمه الفنان أمير كرارة: «كان عندي كتير تشتت، وبتطلع أشياء مكنتش فخورة بها، ولكن 2020 خلتني أظبط حالي مع حالي، أنا كل عمري بخدم على صولا، وأصالة ما كنت بهتم فيها، وكان ما يشغلني الحفل وما بعدها وجزمتها وتفاصيلها، وبعد فترة طويلة فصلت تماما، أصالة وصولا ساروا ماشيين بطرق متباعدة».

صحابي بيحسوا معايا بالأمومة والعلاقة الحميمية

وتابعت أصالة: «صولا مثالية وتهتم بشغلها بشكل دقيق على أعلى درجة، حتى بتهتم بمودها اللي بيخدم شغلها، كل شيء بحياتي يخدم عليها، وأصالة هي المامي واللي كانت متجوزة وبس، أصالة مش الصديقة، أنا كصديقة ميكس ما بين صولا وأصالة، عشان هيك يحسوا أصحابي معايا بأمومة، والعلاقة الحميمية دائما شغالة ما بيني وبين أصدقائي».

ونوهت أصالة: «في 2020 ظبطت أصالة على صولا، وسرت مبسوطة كتير على حالي فوق ما تتصور، حتى أخطائي سرت متعايشة معها، ومبسوطة فيها ومتل البروش عاملة، شو ما كانت تكون، أنا مبسوطة فيها حتى بأخطائي، كنت بحب صولا أكتر لأنها مش محتاجة ولا دكتور نفساني ولا لايف كوتش، ومش محتاجة غير أنها تغني».