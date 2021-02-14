أصالة: ربيت أولادي على الدلع وطلعت بأحلى نتايج

كشفت المطربة أصالة نصري، عن تفاصيل قضاء يومها وتعاملها مع أولادها، قائلة: «أنا أول ما بصحي بلاقي عيالي ربنا يخليهم ليا، آدم وعلي، نايمين جنبي في السرير، واحد على اليمين وواحد على الشمال، أنا بصحى قبليهم، لما ميكونش فيه مدرسة، لكن لو فيه مدرسة أمي هي اللي بتصحيهم، بشتكي عيالي لأخواتهم، أنا مش شديدة على أولادي، طول ما هما صغار بسيبهم على راحتهم، بس ميكونش غلط، وطريقتي دائما بتجيب أحسن النتائج مع الأولاد، بربي أولادي بالمحبة والدلع الزايد وما جبلي إلا أحلى النتائج».

وأضافت أصالة خلال استضافتها ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة "on"، ويقدمه الفنان أمير كرارة: «آدم يشاركني الذكاء اللي بيمشينا الحال، علي شبهي وآدم شبه أبوه، وشام شبهي بالثقة والإصرار والعزيمة والطاقة، ومختلفة عني ببعض الأشياء الجوهرية، وأنا أحيي فيها بهذا الاختلاف، وهنجوزها قريبا وما بدي أنصحها بشيء والشاب اللي بتحبه أنا حاببته كمان ويارب يكون متل ما أنا متوقعة».

وأوضحت أصالة: «بنتي شام بتفتخر فيها أمي، ولودي يتمتع بوعي تفاجئنا أنه جاله، مرات بنستغرب أفعال بيعملها لما يجي يبررها بالكلام نلاقي عنده وجهه نظر أفضل بكتير من وجهة نظري بأنه لا يعمل اللي عمله، عنده حكمة، أما آدم وعلي الصغار المحبة ما عملت منهم إلا أطفال رغم كل الظروف ضحكانين، المحبة والدلع بيشفوا».

وأشارت صالة إلى أنها لا تعرف سبب عدم حديثها باللهجة المصرية رغم غنائها لسنوات طويلة بها، قائلة: «ما بعرف السبب بس لما حاولت اتكلم مصري طلعت سخيفة، بس بالغنا ما بطلع سخيفة».

وكانت أصالة انفصلت عن زوجها المخرج المصري طارق العريان مع بداية عام 2020، بعد زواج دام نحو 13 عاما وأنجبت خلالها آدم وعلي، ولمحت أن الانفصال بسبب خيانته لها، ونشرت صورته بصحبة نيكول سعفان بعد عدة أشهر، ونالت من خلاله تعاطفا كبيرا، وتلقت الآلاف من رسائل الدعم من الجمهور.