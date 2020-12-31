صابر الرباعي: أصالة تغني أفضل مني.. وأعدت شيرين للغناء بعد اعتزالها

قال الفنان صابر الرباعي، تعليقا على خطأ المصريين في نطق اسمه: «أنتوا تنطقوها بالعربية الفصحى.. وأنا معنديش إشكال.. في البداية كنت بقول لية كدة.. وفي الآخر سلمت أمري إلى الله».

من يغني أفضل.. صابر أم أصالة؟

وأضاف «الرباعي»، في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، ردا على سؤال وجهته له مقدمة البرنامج حول أيهما أفضل في الغناء هو أم أصالة، قائلا: «أكيد أصالة.. هي الفن والطرب والغناء والإنسانية، وهي حبيبتي».

وعن إعادة غناء الأغنية معا بعد 20 سنة، قال: «في عام 2000 أجرى بروفات على الأغنية، وهي تحبها جدا، وكان يغنيها بمفرده، وعندما جاء دوره وجدها صعدت إلى المسرح معه وقالت إنها تريد الغناء معه، وبعد 20 سنة فاجئتني عندما كنت في السعودية بالرياض، وغنيت وخلصت وكانت فقرة أصالة فطلبت منه البقاء، وفي النهاية قالت: (لازم نعيد اللحظة القديمة) وطلبت من الجمهور أن يطلب منه الصعود على المسرح لأداء الأغنية معا.. وبالفعل غنيت الأغنية حتى بدون نوتة موسيقية».

صابر الرباعي: أعدت شيرين للغناء

وأشار إلى أنه يحب عمل «دويتو» مع الفنانة شيرين، موضحا: «أنا أحبها كلها على بعضها»، موضحا أنه أعادها إلى الغناء مرة أخرى بعد اعتزالها، وقال لها إن الأمر لا يخصها بمفردها ولكن هناك الجمهور والزملاء، وهذا القرار متسرع، ونتيجة شيء ما، ولذلك طلب منها حل هذا الـ«شيء» بعيدا عن الفن، وحينها لم تكن موجودة وسائل التواصل الاجتماعي موضحا أنه يكره مارك زوكربيرج لأنه السبب في انتشار هذه الوسائل التي قلبت الدنيا.

وحل الفنان صابر الرباعي ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها معكم، في سهرة ليلة رأس السنة حيث تحدث عن مشواره الفني، وأدى العديد من الأغاني.