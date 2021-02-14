السياحة: الحملة الدولية لمصر في الخارج تستهدف أوروبا والدول العربية

كشفت مصادر في هيئة تنشيط السياحة، وهي إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، عن أنّ الحملة الترويجية الدولية للسياحة المصرية في الخارج المقرر أن تنطلق يوليو المقبل، سيتم توجيهها للأسواق التقليدية المصدّرة للسياح لمصر خاصة في أوربا والدول العربية، موضحة أنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول الأوروبية تبلغ أكثر من 65% من إجمالي عدد السياح الذين تستقبلهم مصر سنويا، كما تبلغ نسبة السياحة العربية نحو 20% من إجمالي الحركة التي يستقبلها المقصد السياحي المصري كل عام.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والسعودية والصين وأوكرانيا هم الأكثر إرسالا للسياح لمصر خلال الـ5 سنوات الماضية، موضحة أنّ ألمانيا تأتي في المركز الأول في إرسال السياح لمصر بمتوسط أكثر من مليون ونصف سائح سنويا، فيما تحتل السعودية المركز الثالث عالميا والأول عربيا في إرسال السياح لمصر، بمتوسط أكثر من 800 ألف سائح سنويا.

مدة الحملة 3 سنوات

وأكدت المصادر أنّ الحملة الدولية للترويج للسياحة المصرية ستكون مدتها نحو 3 سنوات، وتشمل إعلانات إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإعلانات في الشوارع الرئيسية وبعض وسائل الإعلام المحلية المشهورة بكل دولة، وغيرها من وسائل الترويج والدعاية المختلفة.

مخاطبة روسيا في حالة واحدة

ولفتت المصادر، إلى أنّ روسيا لن تكون من ضمن الدول التي ستستهدفها الحملة الدعائية للترويج للسياحة المصرية، طالما لم تستأنف رحلاتها لمصر حتى موعد انطلاق الحملة، وحال قررت روسيا استئناف رحلاتها السياحية في أي وقت خلال مدة انطلاق الحملة، فسيتم توجيه حملة دعائية لها في أسرع وقت.

وتابعت أنّ روسيا كانت تحتل المركز الأول في تصدير السياح لمصر قبل عام 2016 بمتوسط أكثر من مليوني سائح سنويا، موضحة أنّه لم يتم الاستقرار حتى الآن، على الشركة الدولية التي ستنفذ الحملة الدعائية لمصر في الخارج، وجرى تحديد العديد من الأسس والمعايير التي سيتم على أساسها اختيار الشركة، ومنها قدرتها على الوجود والتأثير بقوة في الأسواق المصدرة للسياح لمصر.