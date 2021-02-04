وزير السياحة: «المالية» دعمت القطاع لمواجهة كورونا بعد رفض البنوك

أشاد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بدعم وزارة المالية لقطاع السياحة خلال جائحة كورونا، خاصة بعد رفض العديد من البنوك إتاحة أي قروض للقطاع السياحي، موضحا أنّ الوزارة خصصت ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك المركزي، لصالح البنوك الوطنية، لإقراض المنشآت السياحية والفندقية لأول مرة دون ضمانات.

إعفاء السائحين الوافدين لـ4 محافظات من «رسوم التأشيرة»

وقال العناني، خلال إلقائه بيان وزارته عن الجهود والإنجازات ضمن برنامج «مصر تنطلق.. 2018/2022»، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، إنّ وزارة السياحة أعفت السائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، من سداد رسوم التأشيرة، وذلك من يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2021.

27 جنسية حصلت على «تأشيرة اضطرارية»

وأوضح وزير السياحة والآثار، أنّ الحكومة أجازت لـ27 جنسية الحصول على «تأشيرة اضطرارية» بمنافذ الوصول في مصر، ليصبح الإجمالي 73 جنسية حاليا، شريطة وفودهم بـ«ضمان وكيل سياحي».

وتحدّث وزير السياحة أمام البرلمان عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إنّها تسبّبت في «أزمة كبيرة» للقطاع، حيث اضطرت الحكومة لإغلاق الأماكن السياحية والأثرية، للحفاظ على سمعة مصر، والحد من تفشي الفيروس المستجد.

وبيّن الوزير أنّ قرار إغلاق حركة السياحة صدر في 16 مارس 2020، والتي سبقها فترة رواج كبيرة خلال شهري يناير وفبراير 2020، وبعدها اتخذت الحكومة إجراءات عدّة دعما لقطاع السياحة والحفاظ عليه من الانهيار، حيث قدّمت كثير من التسهيلات لشركات السياحة والفنادق، شرط عدم تسريح العمالة.