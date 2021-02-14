30 رحلة طيران.. انتعاش فنادق البحر الأحمر بآلاف السائحين في عيد الحب

انتعشت فنادق البحر الأحمر بالآلاف من السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية أوكرانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا وألمانيا، تزامنا مع احتفالات عيد الحب، ومباردة «شتي في مصر»، التي أطلقتها غرفة المنشآت الفندقية بمشاركة 173 فندقا ومنتجعا بالمدن السياحية بالبحر الأحمر.

َوكشف علاء الدين محمود، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن الأسبوع الجاري شهد وصول أعلى معدل رحلات طيران سياحية؛ إذ استقبلت فنادق الغردقة ومرسى علم أمس السبت الآلاف من السائحين الأجانب، عبر أكثر من 30 رحلة طيران.

وأوضح «محمود» أن مطار مرسي علم الدولي استقبل 8 رحلات طيران، بينما الغردقة أكثر من 20، من دول أوكرانيا وبولندا والتشكيك، ولأول مرة سويسرا وألمانيا.

وأوضح الخبير السياحي، لـ«لوطن» أن فنادق الغردقة استعدت للاحتفال بعيد الحب بتنظيم احتفالية على الشواطئ للسائحين، وبرنامجا ترفيهيا يبدأ صباحا بعد تناول وجبة الإفطار، وينتهي بحفلة رومانسية على العشاء، يسود خلالها اللون الأحمر، وهدايا الفلانتين والموسيقى الهادئة، مع الحفاظ على المسافة الآمنة، والتباعد الاجتماعي.

من جانبه، قال سعيد العتيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحة كبرى بالبحر الأحمر، إن الفنادق تحرص على الاحتفال بعيد الحب مع السائحين؛ إذ أن كل فندق لديه طقوس للاحتفال بعيد الحب، أهمها تقديم الورود للنزلاء، وتزيين الغرف باللون الأحمر، فضلا عن تهيئة الأجواء لتكون شاعرية ليتناسب مع تلك الاحتفال من خلال تحسين الموسيقي الرومانسية.

وأضاف «العتيق» أن إدارة الفنادق ترسم قلوبا من الورود على الشواطئ، وكذلك حول حمامات السباحة وداخل الغرف، لافتا إلى أن الاحتفال هذا العام سيكون مختلفا، نظرا لجائحة كوورنا التي تمر بها البلاد، وسيتم مراعاة التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق.

وأشار الرئيس التنفيذي، إلى أن هذا العام تشهد فنادق الغردقة جنسيات جديدة تحتفل بعيد الحب لأول مرة، مثل السائحين من بولندا والتشيك ورومانيا؛ إذ استقبلت الفنادق أسواق سياحية جديدة، نظرا لقرارات الإغلاق الكلي والجزئي، وتوقف حركة الطيران من عدد من الدول الأوروبية.