مصر تحصل على جهاز ياباني ينقي الهواء من كورونا: نتفاوض لتوفير 20 ألف جهاز

كشف رجل الأعمال تامر وجيه، عن تفاصيل جهاز تنقية الهواء من فيروس كورونا، قائلا إن الجهاز يحتوي على فلتر يشفط الهواء، ومادة تتفاعل معه، ويعمل على تفتيتها.

مصر استقبلت أول دفعة منذ يومين بعد الاتفاق مع شركة يابانية

وأضاف «وجيه»، خلال مداخلة هاتفية برنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه تم الاتفاق مع شركة «كالتك» اليابانية لتوريد أحدث جهاز في العالم متخصص في تنقية الهواء من فيروس كورونا وجميع الفيروسات بشكل عام، لافتا إلى أن مصر استقبلت أول دفعة من الجهاز الجديد منذ يومين.

مصر أول دولة في العالم خارج اليابان تستخدم هذا الجهاز

ولفت رجل الأعمال إلى أن الجهاز سيوزع مباشرة في جميع المحافظات، كما أن المجموعة تعاقدت مع عدد من المستشفيات والبنوك والشركات على توفيره، مضيفا أن مصر أول دولة في العالم خارج اليابان تستخدم هذا الجهاز، منوها إلى أن فلتر الجهاز يغير بعد كل 5 سنوات، ويغسل بعد كل 6 أشهر.

وأوضح تامر وجيه، أن الجهاز يغطي مساحة تتراح بين 30 إلى 40 مترا مربعا، ويصلح للبنوك والمدارس والمستشفيات، ويركب في المولات والفنادق باليابان، لافتا إلى أنه تم اختباره في مستشفى 5757، وأثبت فاعليته بنسبة 100%، مشيرا إلى أن مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة يعتبر أول مجمع طبي في الشرق الأوسط يستخدم الجهاز به.

ونوه «وجيه» إلى أن مصر تجري مفاوضات مع اليابان لتوفير 20 ألف جهاز، وسوف يتم التنسيق مع الشركة اليابانية على توريد 10 آلاف جهاز في المرحلة الأولى، ضمن عملية التوريد للسوق المصري.