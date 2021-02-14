عاجل.. الحكومة تتجه لإجراء امتحانات سنوات النقل في رمضان

تدرس الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، في أبريل المقبل، والذي يتزامن معه شهر رمضان الكريم، حيث تجرى الامتحانات بالآلية ذاتها التي ستجرى بها امتحانات الثانوية العامة في السنة الدراسية الماضية 2019/2020. حسب ما كشفت مصادر خاصة لـ«الوطن».

وحسب المصادر، يتوافق هذا الاتجاه مع توجه لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، التي قررت أمس مدّ إجازة نصف العام أسبوعًا آخر، تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإيثاره الحفاظ على صحة الطلاب وعدم تعريضهم لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وكشفت المصادر عن أنّ إعلان المخطط الزمني وآلية عقد الامتحانات اليوم، في مؤتمر صحفي يعقده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد لا يحسم الجدول النهائي لامتحانات النقل، في ظل تعدد الآراء المطروحة بشأن عقد الامتحانات للشهادات والاكتفاء بالأبحاث لطلبة النقل أو عقدها لجميع الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الشهادة الإعدادية، والاكتفاء بامتحانات «أون لاين» للصفين الأول والثاني الثانوي، والتقييمات لمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي.

وأكدت المصادر أنّ عقد الامتحانات في أبريل وتزامنها مع شهر رمضان، سيترتب عليه قلق لدى أولياء الأمور، لكنه الوقت الأفضل بالنسبة للوزارة ولجنة الأزمات، إذ تشير التوقعات إلى انخفاض ذروة الإصابات بكورونا، ووصول جرعات كافية من اللقاحات وبدء تطعيم المواطنين بها.

وينتظر الملايين من أولياء أمور الطلاب الذين تقدر أعدادهم بنحو 23 مليونا، قرارات الوزير، مساء اليوم، خاصة في ظل استمرار الوضع الوبائي نتيجة لاستمرار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، أمس، إنّ «سلامة الطلاب أهم من إجراء الامتحانات».

ويعقد وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا، في الخامسة من مساء اليوم، لإعلان التفاصيل النهائية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول وآلية استكمال العام الدراسي في فصله الثاني، بعد ساعات من اجتماع لجنة أزمة كورونا التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي قررت مد الإجازة حتى يوم 27 من الشهر الحالي.

وأعلن مجلس الوزراء في 31 من ديسمبر الماضي، تعليق الدراسة في المدارس، مع استمرارها إلكترونيا لمدة أسبوعيا، على أن تنتهي إجازة نصف العام في 20 فبراير، وبعدها تستأنف الامتحانات.

وذكر مجلس الوزراء في تصريحات تليفزيونية للمتحدث باسمه المستشار نادر سعد، أنّ قرارات التأجيل جاءت بناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصا منه على سلامة الطلاب.