فتح باب الالتحاق ببرنامج «الذكاء الاصطناعي» لطلاب الثانوية بكفر الشيخ

أعلنت كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، قبول طلاب الثانوية العامة دفعتي 2019 و2020، شعبتي علمي «علوم ورياضة»، والشهادات المعادلة والطلاب الوافدين، ببرنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي، خلال شهر فبراير الجاري حتى يوم 20 من نفس الشهر، وهو برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة.

وأوضحت الكلية، أن الشروط الواجب توافرها لقبول الطالب وفقا لما نشر عبر صفحة الجامعة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جاءت كالتالي:

1- شعبة علمي علوم بحد أدنى 393.5 درجة بنسبة 95.97%.

2- شعبة علمي رياضة بحد أدنى 365 درجة بنسبة 89.02%.

3- مدة الدراسة 4 سنوات.

4- سيحصل الطالب على بكالوريوس علوم الذكاء الاصطناعي الحيوي.

ويعد أول برنامج من نوعه على مستوى كليات الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، ويقوم بالتدريس في هذا البرنامج عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن كليات الطب والصيدلة والهندسة والعلوم بجامعة كفر الشيخ.

كما سيتم تدريب الطلاب على أحدث التقنيات من أجهزة وبرامج؛ منها الروبوتات الحديثة Robotics وأحدث معامل إنترنت الأشياء «IOT» ومعامل البيانات الضخمة «Big Data».

المقررات الدراسية بالبرنامج

وأوضحت الكلية، إضافة جزء عملي بمعظم المقررات الدراسية تتيح للطلاب بداية من المستوى الأول بالكلية، تصميم مجموعة من الروبوتات التي تؤدي وظائف محددة في مجال القطاع الصحي.

كما سيتيح فرص عمل لخريج هذا البرنامج في القطاع الصحي بالمستشفيات وشركات الأدوية العامة والخاصة، والمصانع الذكية وشركات البرمجيات، ويتم الاستعانة بهم في مجال التحول الرقمي.

ويمكن للراغبين بمعرفة مزيد من المعلومات.. بزيارة هذه الصفحة من هنـــــــــــا.

كما يتم التقديم في هذا البرنامج إلكترونيا من خلال موقع الكلية أو الرابط من هنــــــــا، أو التقدم ورقيا من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بمقر كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ.

ولمعرفة المزيد عن البرنامج اضغط هنــــــــا.

نشأة كلية الذكاء الاصطناعي

وأنشأت كلية الذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ، كأول كلية متخصصة والثانية بالشرق الأوسط، بقرار رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (871) لسنة 2019 بتاريخ 8 أبريل 2019؛ لتبدأ الدراسة بها بنفس العام الجامعي، حيث تسعى كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة كفرالشيخ إلى دعم التميز في مصر وتزويد مؤسسات الدولة بالمعرفة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين حياة المصريين.