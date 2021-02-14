خبير تنمية محلية: تكلفة تطوير القرى قد تتخطى 4 تريليونات جنيه

يعد المشروع القومى لتطوير القرى من أهم المشروعات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا خلال هذه الفترة، وهو بمثابة المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، والتي تستهدف تطوير قرى الريف المصري، من خلال توفير خدمات الصرف الصحي والإنارة العامة، ورصف الطرق وتوصيل وسائل النقل، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن تطوير وإنشاء الوحدات الصحية والأبنية التعليمية لكافة القرى.

وقال الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، إن مشروع تطوير القرى والريف، حلم طال انتظاره لسنوات عدة، وقررت الدولة الآن أن تجعله حقيقة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن المستهدف من المشروع هو 58 مليون مواطن مصري، يقطنون في 57% من مساحة مصر، حسبما أعلن مجلس الوزراء.

وأضاف «عرفة» أن عدد القرى الموجودة في مصر يصل إلى حوالي 4726 قرية، حيث يتم التطوير على عدة مراحل، تشمل المنازل والوحدات الصحية، مشيرًا إلى أنه سيتم توافر التجهيزات الخاصة بتلك الوحدات خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأشار خبير التنمية المحلية، إلى أن تكلفة تطوير العشوائيات، قد تتخطى حدود التكلفة التى حددتها الدولة، أي ما يقرب من 4 تريليونات جنيه، للتطوير الكامل، للعشوائيات كافة، وذلك لتوفير كافة الخدمات التى تحتاجها القرى.

وذكر أنه سيتم توصيل ورفع كفاءة الصرف الصحي بالقرى ضمن تطوير القرى الريف المصري، بالإضافة إلى تجهيز 515 مليار جنيه للاهتمام بملف القرى، أي تقريبًا 40% من الموازنة العامة للدولة، منها 300 مليار فقط للصرف الصحي في القرى.

كما أشار «عرفة» إلى تطوير 50 مركزًا في المرحلة الأولى، رُصد 3 مليارات جنيه لكل مركز، من بينها مليار و700 مليون جنيه لخدمات الصرف الصحي.

وذكر أن المشروع القومي لتطوير القرى يشمل كذلك توفير أعمدة الإنارة خاصة في العزب والنجوع ورفع جودة المياه وتبطين الترع.

كما أوضح خبير التنمية المحلية، أن مشروع تطوير القرى سيساهم فى خفض معدل الهجرة الداخلية، أى الهجرة من الريف إلى المدن، والتى وصلت إلى 55%.