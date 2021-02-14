إحالة أجنبي للجنايات في واقعة زراعة الماريجوانا داخل شقته بالغردقة

قررت النيابة العامة بالغردقة، إحالة شاب مصري "م.م" في بداية العقد الرابع من العمر يحمل الجنسية الأمريكية، لمحكمة الجنايات بعد إنهاء التحقيقات معه، بتهمة زراعة «نبات الماريجوانا» المخدر داخل شقته بمنطقة الجونة شمال الغردقة.

تعود تفاصيل الواقعة؛ عندما تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر، من رصد أحد الأشخاص تخصص في زراعة «نبات الماريجوانا» المخدر، وترويج العقاقير المخدرة على عملائه، حيث جهز منزله بصوبات زراعية ولمبات حرارية وأصص لزراعة النبات المخدر.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وتبين أنه شخص مصري ويحمل جنسية دولة أجنبية، ويعمل بمجال التسويق الإلكتروني، وذلك أثناء تواجده بمنزله في الجونة بقسم شرطة ثان الغردقة.

وعثر بحوزته على 11 أصيص بداخلهم «11 شجيرة لنبات الماريجوانا المخدر، 47 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر، 15 قرص مخدر لعقار الإكستاسي الخيوط، كمية لنبات الماريجوانا المخدر، زنت 10 جرامات، 4 كتالوجات لتعلم كيفية زراعة نبات الماريجوانا، مبالغ مالية متعددة العملات، هاتف محمول، وسيارة».

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أيد ما جاء بالتحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتجديد له في الموعد القانوني، حتى أحيل إلى محكمة الجنايات.