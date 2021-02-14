«العربية للطيران» تطلب موظفي استقبال للعمل بالقاهرة.. اعرف الشروط

أعلنت الشركة العربية للطيران، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن حاجتها لموظفي استقبال للعمل بالقاهرة، وتستعرض «الوطن» شروط وتفاصيل الوظائف على النحو التالي:

الوصف الوظيفي

مساعدة الزوار والضيوف والإجابة على استفساراتهم بسرعة من خلال توفير معلومات وإرشادات وتوجيهات واضحة مطلوبة، وتوفير الدعم الإداري والمساعدة العامة المستمرة في العمليات اليومية للمكتب بما في ذلك جمع المستندات، والتسليم، والتصوير، والتعامل مع البريد، وحفظ الملفات لضمان الأداء وفقًا للسياسات والإجراءات المعتمدة لدى الشركة.

مسؤوليات الوظيفة

- يساعد فريق الموارد البشرية والإدارات الأخرى، في تجميع المستندات وتصويرها وحفظها من أجل تحسين سير العمل في الأقسام المعنية.

- يوفر معلومات عامة غير تقنية ردًا على استفسارات الجمهور.

- يحتفظ بسجل لجميع المكالمات الصادرة (الاتصالات الدولية).

- يساعد جميع الإدارات من خلال تشغيل أجهزة الفاكس، وإرسال الطرود عندما يُطلب منهم ذلك.

- يحتفظ بسجل الزائر، أو يدخل المواعيد على نظام آلي إذا لزم الأمر.

- ينفذ أي مهام أخرى يكلفه بها المشرف المختص.

الشروط والمؤهلات والخبرات المطلوبة

1- المؤهل العلمي: الثانوية العامة أو الدبلومات في أي تخصص.

2- ألا يزيد سن المتقدم على 30 عامًا.

3- أن يكون لدى المتقدم مستوى مقبول في اللغة الإنجليزية، واللغة العربية هي اللغة الأساسية.

4- يُظهر شخصية لطيفة وموقفًا إيجابيًا في جميع الأوقات.

5- حسن الإعداد والتنظيم.

6- قادر على تشغيل الأجهزة المكتبية والكمبيوتر عند الحاجة.

7- أن يكون لدى المتقدم 1- 2 سنوات من الخبرة في الدعم المكتبي في دور مماثل في أي صناعة.

8- قادر على استيعاب وتصنيف المستندات المطلوبة للمهام المطلوبة.

9- القدرة على فهم المهام وتخطيط المهام حسب الأولويات والترتيب المنطقي.

10- يوضح القدرة على تشغيل الآلات والمعدات المكتبية بشكل مستقل.

11- القدرة على التعاون ضمن فريق وأن يمتلك مهارات تنظيم وإدارة الوقت.

12- البقاء على اطلاع دائم بالمعلومات المطلوبة والتغييرات داخل الشركة بما في ذلك أسماء الإدارات والموظفين ومواقع مكاتبهم.

13- متعدد المهام مع الاهتمام الشديد بالتفاصيل.

14- على استعداد لدعم السيناريوهات المخصصة وحالات الطوارئ.

15- القدرة على استخدام العلاقات الشخصية لتنفيذ المهام وبناء الثقة في أدائه.

ويمكنك التقديم للوظائف إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي للعربية للطيران، وذلك بعد إنشاء حسابًا جديدًا إن لم تكن مُسجلًا من قبل.