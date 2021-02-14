في السعودية.. حضر «كورونا» وغاب ثالث احتفال بعيد الحب

قبل عامين احتفل السعوديون لأول مرة في 14 فبراير 2019 بذكرى عيد الحب، في إطار سياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الداعمة لمزيد من الانفتاح، إلا أن فيروس كورونا وما فرضه من إجراءات ربما طمس نهائيا هذه المناسبة في المملكة.

ويتم إحياء هذه المناسبة بشكل غير رسمي أو علني إلى حد ما، لكن ربما أجواء فيروس كورونا المستجد هذا العام قضت على جميع المظاهر، حيث مددت المملكة اليوم إجراءات الحظر لعشرين يوم إضافي.

وكشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية أن هناك حظر تم تمديده على سبيل المثال اليوم لمدة 20 يوما، أي أن البلاد ستدخل شهرا في إطار هذه الإجراءات الاحترازية، والتي يأتي في مقدمتها منع التجمعات، وإغلاق السينمات، وإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية وإغلاق المطاعم ومراكز التسوق، وتعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم وغيرها».

إلا أنه في الوقت ذاته، يشيد «حنفي»، نيابة عن الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، بالإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة، التي تهدف لمنع تفشي الوباء والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات».

إشادة من الجالية المصرية بالإجراءات الاحترازية في السعودية

واعتبر نائب رئيس اتحاد عام المصريين في الخارج أن هذه الإجراءات تعبر عن رؤية ثاقبة لدى قادة المملكة في إطار الوقاية من الفيروس والحفاظ على الأرواح، مؤكدا أن هذه إجراءات يجب أن يكون هناك تفهم لها.

وفي أول مرة احتفل السعوديون بعيد الحب عام 2019 لم يكن هناك أي إعلان رسمي بشأن تلك المناسبة، لكن لم يكن هناك أي أوامر ملاحقة قضائية لمن يبيعون هدايا عيد الحب، أو من يضيفون بعض اللمسات التي تعبر عن الاحتفال بهذه المناسبة.