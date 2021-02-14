نمرة 6 بالإسماعيلية.. هنا غنت نجاة للحب: «آه لو تعرف»

على مدار سنوات، كانت محافظة الإسماعيلية، أهم المدن الجاذبة لصناع السينما والأفلام، وكان أشهرها فيلم «شاطئ المرح»، للفنان حسن يوسف والمطربة نجاة، والتي قدمت مجموعة من أغاني الحب، في منطقة نمرة 6، أحد أشهر معالم المدينة السياحية، والتي تحتفظ بجمالها إلى الآن.

وشدت المطربة نجاة، بأغنية «القريب عنك بعيد» على شاطئ قناة السويس، قرب معدية نمرة 6، وتنوعت الأغاني التي شدت بها في نفس المنطقة، وهي «عاليادي» و«آه لو تعرف»، لتتحول إلى أشهر الأغاني في فترة الستينيات.

وكانت شهرة أغنية «آه لو تعرف» في فترة نهاية الستينات بسبب ارتباطها بالحب، حيث تقول كلماتها: «آه لو تعرف يا حبيب قلبي وإنت معايا بحس بإيه، خلي شوية لبكرة يا قلبي الحب ده مقدرش عليه، بص في قلبي يا عيون قلبي شوف كام حاجة بتتمناك، فرحة وشوق وأماني كبيرة وليالي حب بتستناك، بص في قلبي يا عيون قلبي شوف كام حاجة بتتمناك، فرحة وشوق وأماني كبيرة وليالي حب بتستناك، بحبك حب خلاني بخاف من فرحتي جنبك، يشوفها حد يحسدها ويحسدني على حبك، بحبك حب خلاني بخاف من فرحتي جنبك».

وأنتج الفيلم عام 1967، للمخرج المصري حسام الدين مصطفى، وجرى تصوير معظم مشاهده على شواطئ قناة السويس، والتي تبعد نحو 120 كيلو مترا فقط عن القاهرة.

وشهدت منطقة «نمرة 6» العديد من الأغاني واللقطات في الأفلام والسينما المصرية، حيث اشتهرت في فترة الستينيات، بالخضرة والحدائق والمتنزهات التي كان لها طابع فرنسي مميز بعكس باقي الأماكن.

ولاتزال منطقة نمرة 6، حتى الآن، أشهر الأماكن والمعالم السياحية في محافظة الإسماعيلية، ومالزالت تجذب المواطنين سواء من أبناء المحافظة أو الزوار، للاستمتاع بالمناخ المعتدل والتقاط الصور التذكارية.

وتنتشر في المنطقة، الفيلات الفرنسية المصممة على طراز خشبي يجذب الانتباه، وتنتشر بها الأشجار المعمرة بطول الشارع، من مبنى الإرشاد وحتى معدية نمرة 6، للعبور للجهة الشرقية للقناة.