عيد الحب في نظر التجار.. «مش زي الأول»

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة، إن التقديرات المبدئية لحجم بيع هدايا عيد الحب 400 ألف دولار، لافتا إلى أنه لايوجد رقم محدد يتم الاستدلال منه بدعوى أن عدد كبير من المواطنين يلجأون إلى الشراء عن طريق الإنترنت ما يصعب حصرها.

وأشار إلى أن مبيعات الأون لاين تزاحم هدايا عيد الحب كما ينافسها أيضا المطاعم؛ حيث يتوجه عدد كبير من المواطنين إلى تناول الطعام خارج المنزل وهو المتعة الحقيقية لعيد الحب.

وفي السياق نفسه ورغم امتلاء سماء القاهرة بإعلانات منصات الشراء الجماعي ومواقع التسوق الإلكتروني عن تخفيضات عيد الحب، التي تصل بين 10-20% خاصة على الهواتف المحمولة والعطور ومستحضرات التجميل إلا أن الإقبال وصف بالمحدود نتيجة لتراجع معدلات الدخول.

إلا أنه أكد أن وجود عدد كبير من الشباب المقبل على الزواج، ساهم في انعاش المبيعات وتصريف المخزون من السلع، ولو بشكل مؤقت.

الهدايا تشهد ثباتا سعريا

وقال نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية لـ«الوطن»، إن هدايا الفلانتين هذا العام شهدت ثباتا سعريا بالمقارنة بالعام الماضي نتيجة الركود وتراجع القوة الشرائية للمواطنين وتداخل المواسم.

وهناك عدد كبير من التجار قام بعمل عروض سعرية على المنتجات لأنها منتجات موسمية بهدف تصريفها لأن بيعها يحتاج إلى سنة أخرى ويهدف التاجر من ذلك إلى دوران رأس المال.

وهو ما ياتي في الوقت الذي عانى فيه التجار من تأخر عرض بضائع عيد الحب، وأفاد أن الاستيراد جاء حسب الحاجة هذا العام ليتراجع من 2 مليون دولار ليصل إلى 400 ألف دولار هذا العام.

وذكر نائب رئيس شعبة الأسعار أن منتجات «الفرو» تراوحت ما بين 40 جنيها إلى 1000 جنيه، حسب الحجم واللون أو المادة الخام المصنعة من مواد قطنية عالية المستوى، كما تبدأ أسعار هدايا من الميداليات من 10 جنيهات، كما تراوح سعر الأباجورة ما بين 200 إلى 500 جنيه.

ويباع بوكس الهدايا بأسعار تتراوح ما بين 60 حتى 100 جنيها ويسعر حسب الإضافات والمجات والأكواب بأسعار مختلفة حسب المكان ونوع المج، وتبدأ الأسعار من 30 في حالة شراء مج سادة وتصل إلى 80 و100 في حالة الكتابة أو طباعة الكلمات أو الصور على مج الفالنتين داي؛ كما يمكن اختيار تشكيلة مجموعة مثل تي شيرت ومج ووسادة أو دبدوب مطبوع عليهم صور معينة وهو الأكثر مبيعا، وتباع الشموع العطرية من 15 جنيها وحتى 200 جنيه حسب نوع وحجم الشمع العطري.

وأوضح أن أكثر الفئات العمرية طلبا لها هم الطلاب والعُزاب «السناجل» والمخطوبين والمحبين.

الإقبال محدود على الزهور

وفي السياق ذاته قال أحمد عياد، صاحب محل زهور، إن الإقبال محدود لأننا نعتبر أن أعياد الربيع الموسم الحقيقي وفي الأعياد الدينية والوطنية إلا أن العامين الماضيين قد عانت محلات الزهور من الركود، وخاصة الأصناف المصرية وهي عصفور الجنة والعتر وزهور الأناناس والتيوليب والكريز وأوكيدا فهناك 150 نوعا، مشيرا إلى أن جميع الأنواع تباع بأسعار مناسبة.

عيد الحب والذهب

ومن جهته قال الدكتور وصفي واصف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن عيد الحب لم يعد موسما لتنشيط مبيعات الذهب الذي يعاني الركود منذ فترة طويلة.