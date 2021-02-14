دورة لقيادات «التنمية المحلية» استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية

نظمت وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية لقيادات الوزارة في مجال التحول الرقمي وتصميم بيئة الأعمال تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأهيل القيادات الحكومية التنفيذية بالجهاز الإداري للدولة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار دعم وزارة التنمية المحلية لبناء قدرات القيادات في مجال التحول الرقمي.

وعقدت الوزارة ورشة عمل بالتنسيق مع شركة «سمبل واي» وهي الشركة القائمة على تدريب وتأهيل العاملين بوحدات التحول الرقمي للحكومة المصرية، وذلك بحضور قيادات الوزارة وتهدف الدورة التدريبية إلى مواكبة التغيرات التكنولوجية الجديدة من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطن وبجودة أعلى وفي وقت أقل.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على أهمية ملف التحول الرقمي وتصميم بيئة الأعمال للارتقاء بمنظومة العمل والخدمات، خاصة وأن مصر الرقمية هي رؤية وطنية تسعى لتحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030»، مؤكدا أن هدف الوزارة دعم التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين بالجودة المنشودة في إطار جهود الدولة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي.

وأشار شعراوي إلى أن اهتمام مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بعقد دورات تدريبية للعاملين بالمحليات لتنمية المهارات الإدارية والعلمية، وخاصة مجالات التحول الرقمي لتمكينهم من التعامل والتواصل مع الجمهور بجميع الأساليب والوسائل الحديثة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، مشيرا إلى أن الدورات التدريبية بمركز سقارة تشمل كل الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات مثل «برنامج نظم المعلومات الجغرافية» والشؤون القانونية وكيفية التعامل مع الجمهور ومعايير الجودة الشاملة وكيفية محاربة الفساد وتنمية المهارات الإدارية وكيفية التواصل مع الآخرين من أجل خلق جيل جديد قادر على القيادة ومواجهة الأزمات.

كما تواصل وزارة التنمية المحلية عقد دورات تدريبية للعاملين بالمحليات للارتقاء بمستواهم ومن أجل خدمة أفضل للمواطن خلال الفترة المقبلة وتفادي السلبيات المثارة عن المحليات في العقود السابقة.