ضبط شخص نصب على مالكة شركة واستولى على بضائع بـ3 ملايين جنيه

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال غرب الدلتا، صحة بلاغ مالكة شركة مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بأنّ أحد الأشخاص احتال عليها واستولى على منتجات زيون محركات من الشركة الخاصة بها، ورفض سداد قيمتها.

وأوضحت التحريات أنّ مدير تسويق بشركة توزيع زيوت، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، مارس نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والاستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم زاعما أنه وكيل لكبرى الشركات التي تعمل في مجال توزيع زيوت المحركات لبيعها وتوزيعها بالأسواق وعدم سداد قيمتها لهم، وحصل بذلك على منتجات دهانات من الشركة الخاصة بالشاكية بلغت قيمتها (3 ملايين جنيه) تحت زعم توزيعها، واستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وذكرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أنّ أحد الأشخاص، مقيم بمصر الجديدة القاهرة، له معلومات جنائية، أنشأ وأدار كيانا تعليميا (دون ترخيص) كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، واتخذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات والمؤسـسات التعليمية الأجنبية والمصرية، وأنشأ موقعا إلكترونيا باسم الأكاديمية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وأعلن من خلاله أنّه وكيل معتمد دولي للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية والمعاهد المختلفة وإمكانية منح شهادات علمية (دبلوم – ماجستير - دكتوراه ) في العديد من المجالات والتخصصات التعليمية (الصيدلة، الطب، التغذية العلاجية، الأمن الصناعي، العلاج الطبيعي، التمريض، إدارة الأعمال، والهندسة) وتمكن من خلال ذلك من استقطـاب العديد من المواطنين راغبي الحصول على الشهادات نظير تحصله على مبالغ مالية طائلة منهم.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، جرى استهداف مقر الشركة وأمكن ضبط المتهم، وبتفتيش مقر الشركة عثر على العديد من المطبوعات التي تؤكد نشاطه الإجرامي (شهادات دراسية مزورة، كارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية، دفاتر إيصالات إستلام نقدية، مجموعة من المستندات الخاصة براغبي الدراسة بالأكاديمية، كتب ومناهج لمواد دراسية، جهاز حاسب آلي بمشتملاته، جهاز لاب توب، طابعة كمبيوتر، ماسح ضوئي).

وبمواجهه المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وفي إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة من (إحدى شركات التسوق الإلكتروني) بتضرر الشركة من قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة مندوبي الشركة والاستيلاء على بعض الأجهزة والمنتجات من العملاء راغبي استرجاعها للشركة عقب الاتصال بهم واستلام الأجهزة قبل توجه مندوب الشركة الأصلي إليهم لاستلامها، ما عرض الشركة لخسائر مادية جسيمة.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أنّ وراء النشاط الإجرامي 3 أشخاص (طالب جامعي، عاطل، موظف بخدمة العملاء بذات الشركة الشاكية، مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) إذ قام المذكورين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال الشركة من خلال قيام (الطالب) باستغلال صداقته بموظف خدمة العملاء والحصول على البيانات التي مكنته من معرفة العملاء راغبي استرجاع البضائع والمنتجات السابق استلامها من الشركة، ما مكّن (الطالب، العاطل) من الاستيلاء على المنتجات والبضائع وبيعها عقب ذلك والاستيلاء على قيمتها.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه وأنّهم ارتكبوا 34 واقعة بذات الأسلوب، وأضاف الطالب بأنّه يحتفظ بجزء من تلك الأموال المستولى عليها بحسابه بأحد البنوك فضلا عن سداد بعض ديونه، وأنّ موظف خدمة العملاء كان لا يعلم بنشاطهما الإجرامي، وضبط بحوزة (الطالب والعاطل)، 2 هاتف محمول، بطاقة رقم قومي مستخدمة في العديد من الوقائع المماثلة باسم أحد الأشخاص، العديد من إيصالات الاستلام المنسوبة لإحدى شركات الشحن والتي يتم استخدامها لاستلام الأجهزة من العملاء.

وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة الطالب بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين وجود العديد من المحادثات بين (الطالب وموظف خدمة العملاء) والتي تفيد بحصول الطالب على البيانات التي استخدامها في نشاطه الإجرامي عقب ذلك، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.