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محمود مسلم

ضبط 45 طربة حشيش بحوزة شخصين في أسيوط

كتب:

الوطن
12:43 م | الأحد 14 فبراير 2021
المتهمين

المتهمين

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبوتيج، عقب تحريات مسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية، من ضبط (شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط)، حال ترددهما على دائرة المركز مستقلان توك توك قيادة أحدهما، وبحوزتهما 45 طربة لمخدر الحشيش، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما، واستخدام التوك توك في عملية النقل والترويج، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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