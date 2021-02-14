محافظ القليوبية يتابع ترميم كوبري محمد علي بالقناطر بتكلفة مليون جنيه

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، أعمال ترميم وصيانة كوبري محمد علي الأثري بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتم بواسطة الوحدة الإنتاجية بقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، تحت إشراف منطقة آثار القناطر بتكلفة مقدارها مليون وستمائة ألف جنيه، وذلك طبقا لمقايسة الأعمال المعتمدة من اللجنة الدائمة.

ويتضمن مشروع الترميم أعمال درء الخطورة وترميم وصيانة الكوبري، مضيفا أن مرحلة درء الخطورة تعتمد على استبدال الحجر التالف بالشرفات، وجميع الأجزاء المنهارة في الكوبري ، ثم استكمال ترميم البلاط ، حيث يتم تنظيف وتقوية الأحجار بجميع البوابات والأبراج على الكوبري والممرات، بالإضافة إلى ترميم الأبواب الخشبية للأبراج وجميع الأماكن بالقناطر الأثرية، والأبواب والمشغولات الحديدية، ، كما سيتم تطوير نظام الإضاءة بالكوبري، وتركيب أعمدة للإنارة بطول الكوبري وصيانة الأعمدة الموجودة وتغيير السلك التالف ودهان الأعمدة باللون المناسب.

وخلال الجولة، استمع الهجان، لشكاوى المواطنين لرصف طريق أبو الغيط – القناطر الخيرية، نظرا للحالة السيئة التي يعانيها المواطنين على الطريق، مؤكدا أنه سبق إدراجه بخطة هيئة الطرق والكباري لإعادة رصفه وتأهيله من جديد نظرا للكثافة المرورية على هذا الطريق.

كما تابع أعمال تطهير ترعة الساحل خلف مسجد الأنوار المحمدية بمدينة القناطر، حيث وجه المحافظ مسئولي مديرية الري، بالتنسيق مع مجلس مدينة القناطر الخيرية بتطهير الترعة من القمامة بالإضافة إلى وضع صناديق قمامة.

وتفقد محافظ القليوبية، أعمال قرية ميت العطار بمدينة بنها بناء على شكوى المواطنين من افتراش باعة الخضار بالشارع الرئيسي، وأمام المدرسة الابتدائية بميت العطار، وفي استجابة فورية من المحافظ أصدر تعليماته لرئيس المدينة بنقل السوق إلى أحد الشوارع الجانبية وعدم افتراشهم بالشارع الرئيسي ورفع الإشغالات وتوسعة الشارع أمام المارة وحركة السيارات، واستمع المحافظ إلى آراء المواطنين لتطوير المكان بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وتم استكمل الهجان جولته بمتابعة أعمال رصف وتطوير خط 13 «بلتان – المنيرة» بمدينة طوخ بطول 15 كيلومترًا بتكلفة 35 مليون جنيه، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء والتسليم في الموعد المحدد له.

واختتم المحافظ جولته، بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق عزبة أفندينا المتفرع من طريق شركات البترول بطول 1.2 كليو بتكلفة 5 ملايين جنيه، والذي يعد محورا مروريا مهما، وطريقا بديلا لشركات البترول، ليفتح محور جديد بالمنطقة تماشيا مع أعمال التطوير التي تتم بطريق شركات البترول، وشدد الهجان على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفتح الطريق.

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، أحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ، اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة.