بعد تحديد الحافز الأخضر.. تفاصيل مبادرة إحلال السيارات الملاكي 2021

وافق مجلس الوزراء على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكي السيارات، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وجرت الموافقة على اعتماد حافز للسيارات الملاكي بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل مبادرة إحلال السيارات الملاكي 2021 وقائمة الشروط بعد تحديد قيمة الحافز الأخضر على النحو التالي:

شروط الإحلال لسيارات الملاكي

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 55 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد «بيان بإجمالي الدخل الشهري سندات ملكية - وديعة».

- فترة السداد تصل إلى 120 شهرًا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 أشهر.

المستندات المطلوبة من المستفيد

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن «عقد إيجار/ تمليك محل الإقامة، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر».

- رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.

ويبدأ العمل بالمبادرة بالنسبة للسيارات الملاكي والأجرة بداية من شهر يناير، أما سيارات الميكروباص ابتداءً من شهر مايو، أما بالنسبة للسيارة الكينج لونج فستبدأ من شهر يوليو.

وتتمثل خطوات الاستفادة من مبادرة الإحلال، في الدخول على موقع المبادرة من خلال الرابط التالي: www.gogreenmasr.com، وتدشين مقدم الطلب حساب وإدخال بعض البيانات الشخصية، ويمكن تسجيل الدخول بعد ذلك في أي وقت من خلال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة به.

ويتطلب البدء في تقديم طلب إحلال السيارة بعض المعلومات التي تخص المستفيد وسيارته، مثل رقم السيارة والموتور والرخصة، وتاريخ إنتاج السيارة والموديل الخاص بها، وصورة من البطاقة ورخصة القيادة ورخصة السيارة.

وبعد إتمام عملية تقديم الطلب على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، تبدأ وزارة الصناعة مراجعة الطلبات بالتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التواصل مع مقدم الطلب بعد استيفاء الشروط، عقب انتهاء فترة تقديم الطلبات وفحصها وتحديد موقفها، وبعد الموافقة على الطلب، يجهز المستفيد المستندات المطلوبة ويتجه إلى أحد البنوك لبدء برنامج التمويل وتسليم السيارة القديمة للتخريد، علمًا بأنّ هناك 7 موديلات مستفيدة من المبادرة حتى الآن «نيسان صني، نيسان سنترا، هيونداي أكسنت آر بي، هيونداي النترا إتش دي، لادا جرانتا، شيفورليه أوبترا، وبي واي دي إف3»، وقد تشارك شركات أخرى في المبادرة خلال الفترة المقبلة.