«شركات السياحة»: المصريون لن يؤدوا العمرة هذا العام والموسم انتهى

قال إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وأمين صندوق الغرفة السابق، إن المصريين لن يؤدوا مناسك العمرة هذا العام، خاصة أن الوقت المتبقي على انتهاء الموسم فعليًا لا يسمح لمصر بتنظيم رحلات العمرة، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية مؤخرًا لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال «عبدالعال»، إن الإجراءات السعودية شملت تعليق دخول مواطنى 20 دولة إليها، من بينها مصر، إضافة إلى إلغاء أي فعاليات أو مناسبات قد تؤدى لحدوث زحام، وتابع «رغم أن المتبقي على انتهاء موسم العمرة رسميا أقل من 100 يوم، إلا أن المملكة لم تصدر إلى اليوم الضوابط المنظمة للعمرة بالنسبة لمصر».

القرار السعودي «جيد»

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، لـ«الوطن"، إن الوقت المتبقي على نهاية الموسم لن يسمح لشركات السياحة المصرية بإنهاء إجراءات العمرة من توثيق عقود وكالة العمرة مع الوكلاء السعوديين، إضافة إلى حجز الفنادق ووسائل النقل الداخلية وغيرها من الاجراءات كتسويق برامج العمرة، فضلًا عن عدم قيام وزارة السياحة والآثار بإعلان الضوابط المصرية للعمرة حتى الآن.

وثمن «عبدالعال» القرار السعودي بعدم استقبال معتمرين من خارج المملكة حاليًا بسبب الوضع الوبائي لفيروس كورونا، ووجود خطورة كبيرة على صحة المعتمرين حال فتح العمرة لأعداد كبيرة من معتمري العالم، مشددًا على أنه رغم الخسائرالمالية الكبيرة لشركات السياحة نتيجة توقف العمرة إلا أن المحافظة على أرواح البشرأهم من تحقيق أي مكاسب مالية.

شركات السياحة ستتعرض لخسائر كبيرة

وقال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الشركات باتت متأكدة من أن موسم العمرة لهذا العام قد انتهى فعليًا بعد أن كانت تمنى النفس بتنظيم برامج العمرة خلال أشهررجب وشعبان ورمضان، لافتًا إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة تؤكد أن الوضع العام لفيروس كورونا لايزال صعبًا، وأن وجود أي تجمعات قد تؤدي إلى انتشار الفيروس بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن شركات السياحة المصرية ستتعرض لخسائر كبيرة ناجمة عن عدم تنظيم رحلات عمرة خلال الموسم الجاري.