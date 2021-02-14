إخلاء سبيل مدرس متهم بهتك عرض طفلة بالمنوفية: لا توجد شبهة جنائية

أمر المحامي العام بالمنوفية، بإخلاء سبيل المدرس «ي.ع» الذي اُتهم بهتك عرض طفلة عمرها 8 سنوات، لاستبعاد شبهة الجناية، وحفظ التحقيق في القضية، بعد ورود تقرير الطب الشرعي وأقوال الطفلة المجني عليها، وكذلك الشهود الذين أكدوا أقوال الطفلة في تحقيقات النيابة العامة.

وأكد كمال جرجس محامي المدرس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدرس بريء منذ بداية القضية، وأن المحامي العام أكد عدم وجود شبهه جنائية في الواقعة، مشددًا على أن العدالة القانونية تقتضي حقوق المتهم في حريته وحقوق المجني عليها في بلاغها، فهناك تساوٍ بين الحقوق والواجبات .

الطفلة تنفي الواقعة أمام النيابة العامة

وكشف عبدالعزيز نصير محامي الطفلة «ن.ب»، والذي اتهمت أسرتها مدرسها الخاص بهتك عرضها، في وقت سابق، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا أن النيابة استدعت الطفلة فور استفاقتها من الغيبوبة لسؤالها عن ما حدث لها، وأسباب تواجد علامات حمراء وزرقاء في الجزء السفلي من جسمها، وسؤالها عن تحرش المدرس بها من عدمه.

وأضاف «نصير»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطفلة أكدت في التحقيقات أمام النيابة أن المدرس لم يتحرش بها، ولم يعتدي عليها، وقالت «المدرس معملش حاجة معايا».

وأوضح أن الطفلة أكدت أن العلامات الحمراء والزرقاء في الجزء السفلي من جسدها لم تكن بسبب التعدي أو التحرش بها من المدرس، ولكن بسبب «قرص» والدتها لها.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى الشهر الماضي عندما حررت أسرة الطفلة «ن.ب» محضرًا تؤكد فيه التحرش بها من قبل مدرسها، وكشف مصادر مقربة من الأسرة، أن أول ما ظهر علي الطفلة من أعراض غريبة كان «دور سخونية» وإرهاق عام، ونُقلت الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورأى أحد الأطباء إمكانية إصابة الطفلة بالتهاب سحائي، ويجب نقلها إلى أحد الأطباء المتخصصين.

وأضافت المصادر المقربة من الأسرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطبيب المختص فور رؤيتها نفى إصابتها بالالتهاب السحائي، ووقع علي جسمها الكشف الطبي الدقيق، واكتشف وجود علامات حمراء وزرقاء أسفل جسم الطفلة في منطقة الفخذين، موضحين أن الطبيب رأي أن العلامات من الممكن أن تكون نتيجة اعتداء جنسي عليها.