مشيدة بصحفي «الوطن».. إيمان الحصري تطالب بمساعدة «سيدة المنوفية»

أشادت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc» بالزميل إبراهيم الديهي، الصحفي بموقع وجريدة «الوطن»، بعد مساعدته في وصول فيديو لفريق البرنامج، يتناول حكاية سيدة من محافظة المنوفية تدعى زهرة متولي شاهين، لديها ولد يحمل اسم رضا، 27 عاما، وبنت تحمل اسم هند 28 عاما، ولدا بإعاقة في الحركة، ونتيجة لذلك لم يخرجا من البيت منذ ولادتهما أي ما يقرب من 30 سنة.

وأضحت «الحصري»، خلال حلقة أمس الاثنين، من برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، أن الأب يعمل «عجلاتي»، وتعيش هذه الأسرة ببيت متهالك بشكل كبير، ويبحثون عمن يساعدهم.

حكاية السيدة وأولادها

وعبر هذا الفيديو الذي عرضت القناة أجزاء منه، تحكي السيدة أن نجليها ولدوا بهذه الإعاقة ومن وقتها لم يخرجوا من البيت، ويعيشون في عذاب ودوخة منذ ولادتهم، داعية الله أن يقويها على خدمتهم دائما، كما تفعل منذ ولادتهما، لافتة إلى أن ليس هناك أي مصدر دخل للإنفاق على أولادها سوى المعاش الذي يحصلون عليه والمقدر بـ 400 جنيه للولد ومثلهم للبنت، ضمن برنامج «تكافل وكرامة».

وشددت على أن هذا المبلغ لا يكفي أي شيء من متطلباتهم الصحية والمعيشية، أما والدهم فيعمل بتصليح «العجل»، وهذا لا يدر عليهم دخلا جيدا أيضا.

ونبهت أن نجليها لا يتحدثان ويرفضان دائما أخذ أي علاج، مشيرة إلى أنهم يمتلكون هذا البيت، لكنه بيت عائلة بالكامل وليس بيت أسرتهم فقط.

تدخل من مؤسسة مصر الخير

ومن جانبها قالت المهندسة أمل مبدي، رئيس قطاع تنمية الموارد في مؤسسة مصر الخير، إن نجلي السيدة المنوفية من الواضح أنهما يعانيان من إعاقة ذهنية، معلنة أنها ستحل على رقم السيدة من فريق أعداد البرنامج، وسترسل المؤسسة أحد العاملين بها لدراسة كل احتياجات تلك الأسرة، سواء كراسي متحركة أو رفع كفاءة البيت الذي يقويهم وإعادة فرشه.

ووعدت «مبدي»، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن المؤسسة، ستزور السيدة في خلال يومين بأقصى تقدير، ليروا وضع الأسرة على أرض الواقع، ولن يتأخروا في مساعدتها بكل ما تستطيع أن تقدمه المؤسسة لهم.