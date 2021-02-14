وكيل تعليم دمياط يشهد فعاليات اختيار رؤساء لجان «الثانوية العامة»

شهد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اليوم، فعاليات اختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة، بقاعة الاجتماعات بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، كافة الاستعدادات وجاهزية اللجان وانضباطها، وتؤكد ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، وسبل الراحة للمراقبين، مع ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بحسب قرارات رئاسة مجلس الوزراء، وتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حفاظا على الطلاب والقائمين بأعمال الامتحانات.

وأضاف وكيل التعليم، أن هناك تعاون وثيق مع مديرية الشؤون الصحية، وقطاع الطب الوقائي، بشأن الكشف المبكر لأي أعراض على الطلاب والعاملين أثناء إجراء الامتحانات، حيث سيتم العزل في الغرفة المخصصة لذلك داخل كل لجنة، على أن يحدد الفريق الطبي المتواجد داخل مقر كل لجنة إمكانية استكمال المصاب الامتحان من عدمه أو نقله إلى المستشفى، حيث تتوافر جميع الإمكانيات من أدوية ورعاية طبية.

وطالب الجميع بالتعاون والتكاتف من أجل الخروج بالامتحانات إلى بر الأمان، مشيدًا بدور قيادات جميع أجهزة المحافظة الأمنية والصحية وكذلك رؤساء الأحياء للتعاون البناء بشأن الإجراءات المقررة للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وتأمين دخولهم وخروجهم بما يبعث رسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء أمورهم.

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وشهد وكيل الوزارة، فعاليات اختيار رؤساء لجان الدبلومات الفنية، بقاعة الاجتماعات بمدرسة شطا الفنية الصناعية المتقدمة، حرصًا منه على التواصل مع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لباقي نوعيات الدبلومات الفنية.

وأشار إلى ضرورة التواصل مع غرفة العمليات أو معه شخصيًا فور حدوث أي مشكلة قد تعترض رئيس اللجنة أو تعرقل سير الامتحان، مطالبًا بضرورة ضبط النفس في التعامل مع الطلاب، والدقة في مراجعة أوراق الأسئلة والإجابة، وضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.