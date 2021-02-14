«دمياط الجديدة»: تقسيط مديونيات فواتير المياه حتى نهاية أبريل المقبل

أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن إمكانية تقسيط مديونيات فواتير المياه، لسكان المدينة، حتى نهاية أبريل المقبل، بدون احتساب رسوم مقابل التقسيط.

جاء ذلك خلال منشور عبر الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويأتي ذلك ضمن خدمات جهاز المدينة، التي يقدمها طوال الوقت لقاطني المدينة، تيسيرا عليهم.

وذكر المنشور استمرار تقسيط المديونيات المستحقة على المشتركين، نظير استهلاك المياه، طبقا للفواتير الصادرة من الجهاز.

وأوضح المنشور، أن ذلك جاء بناء على طلب العملاء، وبدون احتساب مقابل للتقسيط، على أن تتاح هذه الخدمة حتى 30/4/2021.

آلية التقسيط

- يتم تقسيط المبالغ المستحقة للجهاز بحد أقصى عام بعد سداد الدفعة المقدمة، بنسبة لا تقل عن 25%.

- يتم التقديم لجدولة المديونية، بطلب باسم السيد المهندس رئيس جهاز المدينة.

كما نوه المنشور أنه في حالة عدم الالتزام بالسداد خلال هذه الفترة، ستتخذ الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعدين، طبقا للقوانين واللوائح.

وتعد مدينة دمياط الجديدة، واحدة من ضمن المدن الجديدة التي نفذتها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لتوفير حياة آدمية هادئة، للسكان داخلها.

كما تطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من حين لآخر، عدد كبير من الوحدات السكنية وقطع الأراضي، داخل تلك المدن الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وتطرح تلك الوحدات والأراضى السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، بشروط معينة ونظام سداد، يسمح بتقسيط باقي ثمن الوحدة السكنية وقطعة الأرض، لمدن تصل إلى 20 عاما.

ومن أبرز شروط الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن طرح الوزارة، ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير، وأن يكون ليس من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط.