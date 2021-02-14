براءة ترامب تثير غضب الأمريكيين.. ودعوات لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق

أثارت تبرئة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام مجلس الشيوخ من تهمة التحريض على التمرد، على خلفية اقتحام مبنى الكابيتول، حالة من الغضب لدى قطاع كبير من الأمريكيين، وانطلقت دعوات تطالب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هجوم الكابيتول.

أرسل الحاكم الجمهوري السابق لولاية نيوجيرسي، توم كين، وعضو مجلس النواب الديمقراطي السابق من ولاية إنديانا لي هاملتون، رسالة إلى الرئيس جو بايدن وإلى زعماء الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ يحثون فيها على إنشاء لجنة تكون مستقلة ومن الحزبين للتحقيق في الواقعة بشكل كامل، وفقا لما نشرته صحيفة «واشنطن بوست».

وكتب الاثنان في الرسالة: «إن الهجوم المروع والمأساوي في السادس من يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي يتطلب تحقيقًا شاملاً ، للتأكد من أن الشعب الأمريكي يعرف حقيقة ما حدث في ذلك اليوم.

يجب أن يؤسس التحقيق سردًا واحدًا ومجموعة من الحقائق لتحديد كيفية ترك مبنى الكابيتول ضعيفا، بالإضافة إلى الإجراءات التصحيحية لجعل المؤسسة آمنة مرة أخرى».

وأوضح كين: «هجوم الكابيتول جرحًا للديمقراطية نفسها، إذا لم يكن بإمكان الأشخاص الذين ننتخبهم أن يكونوا آمنين عندما يحاولون القيام بعملهم، فعندئذ تكون الدولة في ورطة وستظل في ورطة».

وأشار إلى أن الهدف الأول لأي لجنة من هذا النوع هو إثبات حقائق ما حدث في ذلك اليوم، ووضع جدول زمني شامل للأحداث بناءً على تحقيق شامل في جميع الأدلة.

وطرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بالفعل فكرة إنشاء مثل هذه اللجنة، كما فعل بعض أعضاء الكونجرس الآخرين.

وهاجمت بيلوسي أعضاء الحزب الجمهوري بعد تبرئتهم للرئيس السابق من التحريض على العنف في أحداث الكابيتول، قائلة: «بعض أعضاء مجلس الشيوخ جبناء، الولايات المتحدة بحاجة إلى حزب جمهوري قوي وسنمضي قدما لضمان عدم تكرار اقتحام الكونجرس».

ووصف الرئيس جو بايدن إن عدم إدانة ترامب بـ«المميت على الديمقراطية الأمريكية»، متابعا: «هذا الفصل الحزين في تاريخنا ذكرنا بأن الديمقراطية هشة، كل واحد منا عليه واجب ومسؤولية كأمريكيين وخاصة القادة للدفاع عن الحقيقة ودحر الأكاذيب».