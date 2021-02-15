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حظك اليوم الاثنين 15-2-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الإثنين 15 فبراير 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يعرف عن مولود برج السرطان تمتعه بخيال واسع يمكنه من رؤية الأمور من جوانب جديدة ومختلفة مما يجعله خلّاقًا ومُبدعًا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يتسبب لك اليوم في تقلبات مزاجية وعدم توافق مع من تحب أو مع شركاء الحياة.. عليك بالصبر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

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