حظك اليوم الاثنين 15-2-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الأسد القدرة على توزيع الوقت بين الجد واللعب، ما يجعل صاحبه ينعم براحة نفسيّة دائمة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يدعمك في منزل الحظ واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وقد تسمح الظروف بنجاح مساعيك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا للإصلاح وإضفاء جو من الانسجام.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.