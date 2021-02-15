حظك اليوم الاثنين 15-2-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يميل بعض مواليد برج العذراء إلى النقد وعدم اتخاذ القرار سريعا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية أعمالك وزيادة مدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم.. تستطيع اليوم أن تحصل على الحب والإعجاب بك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.