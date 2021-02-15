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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 15-2-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الإثنين 15 فبراير 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يميل بعض مواليد برج العذراء إلى النقد وعدم اتخاذ القرار سريعا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي. 

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

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حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم.. تستطيع اليوم أن تحصل على الحب والإعجاب بك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

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