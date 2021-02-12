حظك اليوم الجمعة 12-2-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز برج العذراء بخجله الشديد كما أّنه انتقادي لا يحب بسهولة، وتقدم «الوطن» استمرارا لخدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك تميل للتوتر ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك واهتم بحماية حقوقك وتمهل في توقيع الأوراق.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

قد تميل لفرض سلطتك على الطرف الآخر أو للتنصل من وعود ومسئوليات.. انتبه كي لا يُصاب الآخر بالاختناق.

مشاهير برج العذراء

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.